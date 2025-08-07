В Геленджике остановили автомобиль с чачей после трагедии в Адлере

После массового отравления в Краснодарском крае в Геленджике остановили целый автомобиль с чачей, передает Telegram-канал Baza. По его данным, машина была полностью набита традиционным грузинским алкогольным напитком.

В материале сказано, что алкоголь реализовывал 55-летний уроженец Абхазии. Правоохранители изъяли всю партию — речь идет о 161 литре чачи. Ее ждет экспертиза.

До этого стало известно, что суд в Сочи арестовал вторую обвиняемую по уголовному делу об отравлении алкоголем. Как передает пресс-служба судов Краснодарского края, срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в следственном изоляторе до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну. Массовое отравление привело к гибели 50 человек.