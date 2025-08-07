Россиянка всадила нож в глаз собутыльнику в ходе ссоры Хабаровская прокуратура: россиянин ослеп на один глаз из-за ссоры под алкоголем

Амурский суд признал виновной жительницу Хабаровска в нанесении тяжкого вреда здоровью приятеля во время застолья, сообщает региональная прокуратура. Женщина вонзила нож в глаз пострадавшего, после чего тот частично лишился зрения.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года, сама подсудимая заявляла о своей невиновности. Она подчеркивала, что нанесла ножевое ранение в целях самообороны. Однако суд встал на сторону обвинения и назначил ей наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

