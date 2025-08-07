Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:37

Число жертв сочинской чачи продолжает расти

Mash: число погибших от отравления чачей из Сочи выросло до 12

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Число отравившихся чачей с рынка в Адлере увеличилось до 12 человек, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, среди новых жертв — жители ДНР и уроженец Псковской области.

Отмечается, что туристы из Донецка купили спиртное на «БаZаре» и увезли с собой. Дома они угостили товарища. В результате все отравились и погибли.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов заявил, что при кустарном изготовлении алкоголя нередко может образовываться метиловый спирт или метанол. По его словам, промышленное производство включает стадии, на которых этот элемент удаляют из продукции.

Тем временем суд арестовал двух продавщиц по уголовному делу об отравлении алкоголем кустарного производства. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы. Их будут судить по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

алкоголь
Сочи
отравления
погибшие
