Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:49

Эксперт предположил, какие вещества могли находиться в опасной чаче

Токсиколог Водовозов: в опасной чаче из Сочи могли быть метанол и этиленгликоль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При кустарном изготовлении алкоголя нередко может образовываться метиловый спирт, или метанол, рассказал NEWS.ru медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя смертельное отравление 10 человек чачей, купленной на рынке в «Сириусе». По его словам, промышленное производство включает стадии, на которых этот элемент удаляют из продукции.

Если мы говорим о домашнем алкоголе, то там образуются так называемые сивушные масла, причем в большом количестве. Метанол — это как раз одно из них. Кроме того, может образовываться и этиленгликоль. Он может быть как добавка. Потому что этиленгликоль тягучий, и его могут добавлять для того, чтобы придать напитку красивое течение, чтобы он красиво переливался из одного сосуда в другой. И чаще всего его можно видеть в вине, — объяснил эксперт.

Он отметил, что такой симптом, как поражение почек, о котором упоминали в СМИ, характерен в большей степени для этиленгликоля. Специалист указал, что необходимо провести химический анализ опасной продукции, однако не исключено, что в ней окажется «очень цветастый букет».

Ранее суд в Сочи арестовал двух продавщиц по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в «Сириусе», по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

алкоголь
контрафакт
отравления
Сочи
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.