Эксперт предположил, какие вещества могли находиться в опасной чаче

При кустарном изготовлении алкоголя нередко может образовываться метиловый спирт, или метанол, рассказал NEWS.ru медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя смертельное отравление 10 человек чачей, купленной на рынке в «Сириусе». По его словам, промышленное производство включает стадии, на которых этот элемент удаляют из продукции.

Если мы говорим о домашнем алкоголе, то там образуются так называемые сивушные масла, причем в большом количестве. Метанол — это как раз одно из них. Кроме того, может образовываться и этиленгликоль. Он может быть как добавка. Потому что этиленгликоль тягучий, и его могут добавлять для того, чтобы придать напитку красивое течение, чтобы он красиво переливался из одного сосуда в другой. И чаще всего его можно видеть в вине, — объяснил эксперт.

Он отметил, что такой симптом, как поражение почек, о котором упоминали в СМИ, характерен в большей степени для этиленгликоля. Специалист указал, что необходимо провести химический анализ опасной продукции, однако не исключено, что в ней окажется «очень цветастый букет».

Ранее суд в Сочи арестовал двух продавщиц по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в «Сириусе», по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.