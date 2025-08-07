Смертельная чача из Сириуса: сколько погибших на 7 августа, аресты, обыски

На Кубани продолжает расти число жертв смертоносной поддельной чачи. Сколько погибших насчитали к 7 августа, кто арестован по делу, как накажут производителей?

Сколько человек погибло от отравленной чачи к 7 августа

Telegram-канал Mash сообщил, что количество погибших от поддельной чачи, купленной на рынке в пгт Сириус, достигло 12 человек.

«От отравления сивухой скончались еще четверо — мужчина из Пскова и трое жителей ДНР. Туристы из Донецка купили на „БаZаре“ спиртное и увезли с собой — дома угостили товарища, все трое погибли», — пишет Mash.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в ходе слушаний по делу об отравлении «чачей» не было названо точное число погибших; известно о гибели «не менее 10 человек». Также известно о пяти пострадавших, которые попали в больницы.

Когда начались отравления чачей в Сочи

Telegram-канал Baza указывает, что тяжелые отравления начались 29–30 июля.

«Пара туристов купила чачу на рынке, на следующий день они попали в больницу с сильным отравлением. По неподтвержденной информации, выжить удалось только женщине. В то же время насмерть отравились тем же напитком еще двое мужчин», — пишет Baza.

Чуть позже поддельной чачей отравилась семья из Подмосковья: они купили спиртное в четверг, 31 июля, симптомы появились на следующий день, через три дня они умерли в больнице. Также от похожего отравления в конце июля погибли туристы из Челябинска.

2 августа стало известно, что семья из Комсомольска-на-Амуре умерла от чачи из Сириуса. Их двое детей остались сиротами после того, как родители попробовали местную чачу перед отъездом домой.

Также в августе стало известно, что после употребления суррогатной «чачи» умер 37-летний турист из Магнитогорска. При этом в заключении о смерти, которые получили родственники, не фигурирует алкоголь.

Известно, что все эти люди покупали спиртное в одной и той же палатке на Казачьем рынке (он же «БаZар»). После первого отравления рынок продолжал работать еще неделю: только 5 августа туда приехал наряд полиции и оцепил торговые ряды.

Mash опубликовал видео приготовления похожей чачи, которую отправляют на рынок в Агое близ Туапсе.

«Судя по видео, напитки смешиваются в подвале в условиях полнейшей антисанитарии. Можно замешать любой сорт по желанию — будь то „Дамский каприз“, „Мужские слёзы“ и „Изабелла“. Потом спиртное отправляется на рынок в Агое. Еще в прошлом году чуть ли не в каждой палатке туристам предлагали домашний алкоголь. Местные такую сивуху не пьют», — говорится в публикации.

Кого арестовали по делу об отравленной чаче, что им грозит

7 августа Адлерский районный суд арестовал двух подозреваемых в торговле смертоносной чачей: 71-летнюю Этери и ее 30-летнюю внучку Олесю. Следствие считает, что продавщицы Казачьего рынка знали, что их чача и домашнее вино произведены кустарным способом и могут быть опасны для здоровья.

«Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой», — рассказала соседка Этери по прилавку порталу SOCHI1.RU.

SHOT выяснил, что Этери и Олеся в 2016 году уже привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Женщин арестовали на два месяца. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Где изымают поддельную чачу после отравлений на Кубани

Baza пишет, что после резонанса из-за массовых отравлений поддельной чачей силовики начали изымать контрафакт у уличных торговцев.

«В Геленджике остановили чача-мобиль — машину, полностью набитую бутылками самодельной чачи. Алкоголь продавал 55-летний уроженец Абхазии. Полицейские изъяли всю партию — 161 литр — и отправили на экспертизу», — сообщили СМИ.

