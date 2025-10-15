Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:11

Двое петербуржцев пополнили список жертв массового отравления самогоном

В Санкт-Петербурге муж и жена погибли от отравления суррогатным алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое супругов из Купчино в Санкт-Петербурге пополнили список жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, погибшими оказались 55-летняя Елена и 46-летний Евгений.

Как уточнил канал, тела супругов обнаружил их сосед. В квартире также были найдены пятилитровая канистра и бутылка с неизвестным алкоголем объемом 1,5 литра. При этом никакой маркировки на емкостях не было. Предполагается, что петербуржцы отравились метанолом.

Массовое отравление суррогатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. Причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали новую серию отравлений суррогатным алкоголем. Одна женщина погибла, еще четверо тяжело отравились.

До этого сообщалось, что число жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области увеличилось до 46 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург
Ленобласть
Ленинградская область
отравления
алкоголь
суррогат
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.