Двое петербуржцев пополнили список жертв массового отравления самогоном В Санкт-Петербурге муж и жена погибли от отравления суррогатным алкоголем

Двое супругов из Купчино в Санкт-Петербурге пополнили список жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, погибшими оказались 55-летняя Елена и 46-летний Евгений.

Как уточнил канал, тела супругов обнаружил их сосед. В квартире также были найдены пятилитровая канистра и бутылка с неизвестным алкоголем объемом 1,5 литра. При этом никакой маркировки на емкостях не было. Предполагается, что петербуржцы отравились метанолом.

Массовое отравление суррогатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. Причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали новую серию отравлений суррогатным алкоголем. Одна женщина погибла, еще четверо тяжело отравились.

До этого сообщалось, что число жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области увеличилось до 46 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.