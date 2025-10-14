Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:53

В Ленобласти снова выросло число погибших от отравления самогоном

РИА Новости: число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 46 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области увеличилось до 46 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. До этого сообщалось о 45 погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным на вечер понедельника 13 октября, 46 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции, — сказал собеседник агентства.

Массовое отравление суррогатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом.

Следователи задержали в Москве еще двух подозреваемых из числа руководства и бенефициаров компании, хранившей опасную продукцию в Тосненском районе. Параллельно устанавливаются все каналы поставок смертоносного алкоголя и изымаются его остатки из оборота.

Ленобласть
Ленинградская область
отравления
алкоголь
самогон
погибшие
