В Ленобласти снова выросло число погибших от отравления самогоном

РИА Новости: число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 46 человек

Число жертв массового отравления суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области увеличилось до 46 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. До этого сообщалось о 45 погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным на вечер понедельника 13 октября, 46 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции, — сказал собеседник агентства.

Массовое отравление суррогатом произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы. Позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом.

Следователи задержали в Москве еще двух подозреваемых из числа руководства и бенефициаров компании, хранившей опасную продукцию в Тосненском районе. Параллельно устанавливаются все каналы поставок смертоносного алкоголя и изымаются его остатки из оборота.