08 ноября 2025 в 17:37

Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрыв самогонного аппарата унес жизнь человека в городе Камышине Волгоградской области, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице, еще двое мужчин, находившиеся рядом и получившие ожоги, были госпитализированы.

Один пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в Камышинской ЦГБ. Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы СМП № 25, — сказали в комитете.

Ранее в Воронеже в результате взрыва самогонного аппарата в многоквартирном доме был полностью разрушен балкон. Чрезвычайное происшествие случилось в доме 20/1 на Ленинском проспекте. Известно, что мощный хлопок не привел к последующему возгоранию.

До этого стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. Жена одного погибшего после употребления суррогатного самогона сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

