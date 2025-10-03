Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:27

Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон

В Воронеже произошел взрыв самогонного аппарата в многоквартирном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже в результате взрыва самогонного аппарата в многоквартирном доме полностью разрушен балкон, сообщает телеканал «TV Губерния» в своем Telegram-канале. Чрезвычайное происшествие случилось в доме 20/1 на Ленинском проспекте. Известно, что мощный хлопок не привел к последующему возгоранию.

В результате инцидента пострадали двое жильцов — владелец жилища и его сын. Обоих мужчин доставили в медицинское учреждение, информация об их текущем состоянии здоровья не разглашается.

Ранее в Дагестане при взрыве газа в придорожном кафе пострадали четыре человека, сообщили в экстренных службах республики. Чрезвычайное происшествие произошло в Кизилюртовском районе. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с повреждениями средней степени тяжести. Взрыв не привел к возгоранию, а здание кафе не получило значительных разрушений.

Кроме того, в пакистанском городе Кветта в результате взрыва у штаба федеральной полиции погибли восемь человек. Инцидент произошел в юго-западной провинции Белуджистан, также есть информация о нескольких пострадавших.

Воронеж
самогон
взрывы
балконы
