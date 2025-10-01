В Дагестане произошел взрыв в придорожном кафе Mash: четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе Дагестана

Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, инцидент произошел в Кизилюртовском районе.

В публикации говорится, что пострадавших доставили в больницу, их состояние квалифицируется как средней степени тяжести. После взрыва пожара не произошло, а здание устояло, пишет канал.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что из пятиэтажного дома в Тольятти, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек. Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск). Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов и развернут пункт временного размещения. На месте происшествия работали 60 человек и 21 единица техники.

До этого в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.