Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе Федорищев: 65 взрослых и 15 детей эвакуированы после взрыва газа в Тольятти

Из пятиэтажного дома в Тольятти Самарской области, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в соцсети «ВКонтакте». Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск).

Погибших и пострадавших нет. Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, развернут пункт временного размещения, — рассказал Федорищев.

Он добавил, что большинство жильцов уже вернулись домой. На месте происшествия работают 60 человек и 21 единица техники.

