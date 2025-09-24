Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 09:06

Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе

Федорищев: 65 взрослых и 15 детей эвакуированы после взрыва газа в Тольятти

Фото: МЧС России

Из пятиэтажного дома в Тольятти Самарской области, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в соцсети «ВКонтакте». Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск).

Погибших и пострадавших нет. Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, развернут пункт временного размещения, — рассказал Федорищев.

Он добавил, что большинство жильцов уже вернулись домой. На месте происшествия работают 60 человек и 21 единица техники.

Ранее в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Подольске двое детей в возрасте двух и четырех лет погибли при пожаре в многоквартирном доме, пока их мать была в гостях у соседей. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в светильнике над кроватью. Спасатели обнаружили детей без сознания, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

