В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире

В Подольске двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба МЧС Московской области. Трагедия произошла, когда мать оставила детей одних в квартире, а сама отправилась к соседям на верхний этаж.

По предварительным данным, возгорание вызвано коротким замыканием в электросветильнике, установленном над изголовьем кровати. Дети возрастом 2 и 4 лет были обнаружены спасателями в бессознательном состоянии. Медикам не удалось их спасти.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять детей без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных местах, не разрешать самостоятельное пользование электроприборами и устанавливать пожарные извещатели. В настоящее время проводится проверка причин пожара и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По предварительной версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки. По факту трагедии возбудили уголовное дело.