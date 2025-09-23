Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:26

Подросток погиб при пожаре в частном доме под Алуштой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток погиб во время пожара в селе Малореченское под Алуштой, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на ГСУ СК России по региону. 15-летний школьник спал у себя в комнате, а его бабушка в это время ушла в магазин. Заведено уголовное дело.

По версии следствия, очаг возгорания находился на кухне. Возможной причиной пожара стала неисправность отопительного оборудования и замыкание электропроводки.

Ранее два ребенка погибли при пожаре в городе Татарске Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого пенсионер ради мести поджег отделение банка в Колтушах Ленинградской области. Мужчина попытался перевести деньги через банкомат родственникам, но у него не получилось. Затем пенсионер разлил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и покинул помещение.

