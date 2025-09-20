Дети не смогли выбраться из полыхающего дома и погибли

Два ребенка погибли при пожаре в городе Татарске Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным ведомства, трагедия произошла 19 сентября в одном из частных домов. Дети в момент происшествия находились дома одни. В настоящее время на месте работают следователи, назначены пожарно-техническая и медицинская экспертизы.

