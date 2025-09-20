«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:08

Дети не смогли выбраться из полыхающего дома и погибли

В Новосибирской области двое детей погибли при пожаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два ребенка погибли при пожаре в городе Татарске Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По данным ведомства, трагедия произошла 19 сентября в одном из частных домов. Дети в момент происшествия находились дома одни. В настоящее время на месте работают следователи, назначены пожарно-техническая и медицинская экспертизы.

До этого пенсионер ради мести поджег отделение банка в Колтушах Ленинградской области. Мужчина попытался перевести деньги через банкомат родственникам, но у него не получилось. Затем пенсионер разлил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и спокойно покинул помещение.

Ранее в австралийском Мельбурне 26-летняя женщина оставила своих детей в горящем доме, отправившись со своим молодым человеком за автомобильными запчастями. Семья переехала в новый дом всего за неделю до пожара.

пожары
происшествия
Новосибирская область
дети
