Женщина бросила детей в горящем доме и ушла за деталями для авто

В австралийском Мельбурне 26-летняя женщина оставила своих детей в горящем доме, отправившись со своим молодым человеком за автомобильными запчастями, сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Семья переехала в новый дом всего за неделю до пожара.

Полиция утверждает, что Шания Ли отсутствовала дома более часа и, хотя она слышала крики своих детей по телефону, транслировавшему запись с камер, она не позвонила в службу спасения и не вернулась домой. Две ее дочери (пять лет и один год) не выжили, — говорится в материале.

Ранее в Свердловской области при пожаре в дачном доме погибли трое детей. Площадь возгорания составила 60 кв. метров, соседние строения не пострадали. Инцидент произошел в деревне Златогорова Белоярского района. Погибшие дети были пяти, семи и 11 лет.

Кроме того, в подмосковном Клину при пожаре в доме на территории СНТ «Рассвет» погибли двое детей — двух и четырех лет. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за замыкания электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и назначили необходимые экспертизы.