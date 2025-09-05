Трое маленьких детей стали жертвами пожара под Свердловском МЧС: три ребенка погибли в пожаре на даче под Свердловском

Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС России. В ведомстве уточнили, что пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, огонь не успел распространиться на соседние здания.

В Белоярском районе, в деревне Златогорова загорелся дачный дом. К сожалению, три ребенка пяти, семи и 11 лет погибли, — сказано в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации. Пожар распространился на 900 квадратных метров и затронул 13 квартир. На месте работали более сотни спасателей и несколько десятков единиц техники.

Также в Архангельской области четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в квартире. Кроме того, была госпитализирована 18-летняя девушка. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.