Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:45

Дом с двумя маленькими детьми сгорел дотла в Подмосковье

Фото: t.me/gsuskmosobl

В подмосковном Клину при пожаре погибли дети двух и четырех лет, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Дом в СНТ «Рассвет» сгорел дотла. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

22 августа 2025 года после ликвидации пожара в частном доме, расположенном в деревне Масюгино городского округа Клин, обнаружены тела двоих детей двух и четырех лет, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Правоохранители назначили экспертизы.

Ранее в ЛНР после пожара в частном доме в поселке Успенка, при котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, возбудили уголовное дело. Жертвами возгорания оказались два мальчика 10 и 11 лет. Спасатели обнаружили тела во время тушения дома.

В Санкт-Петербурге до этого на набережной Фонтанки произошло возгорание прогулочного катера «Эдвард», стилизованного под английские ретросуда. Пламя охватило судно, рассчитанное на восемь пассажиров, в районе моста Ломоносова.

дети
смерти
пожары
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.