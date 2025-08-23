Дом с двумя маленькими детьми сгорел дотла в Подмосковье

В подмосковном Клину при пожаре погибли дети двух и четырех лет, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Дом в СНТ «Рассвет» сгорел дотла. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

22 августа 2025 года после ликвидации пожара в частном доме, расположенном в деревне Масюгино городского округа Клин, обнаружены тела двоих детей двух и четырех лет, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Правоохранители назначили экспертизы.

Ранее в ЛНР после пожара в частном доме в поселке Успенка, при котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, возбудили уголовное дело. Жертвами возгорания оказались два мальчика 10 и 11 лет. Спасатели обнаружили тела во время тушения дома.

В Санкт-Петербурге до этого на набережной Фонтанки произошло возгорание прогулочного катера «Эдвард», стилизованного под английские ретросуда. Пламя охватило судно, рассчитанное на восемь пассажиров, в районе моста Ломоносова.