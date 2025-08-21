Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 22:30

В Петербурге тушат вспыхнувший прогулочный катер

Mash: возле моста Ломоносова в Петербурге загорелся прогулочный катер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге недалеко от моста Ломоносова загорелся прогулочный катер, передает Telegram-канал Mash. На набережной Фонтанки замечены машины экстренных служб. Официальной информации о происшествии нет.

Сообщается, что открытое горение уже потушено. Информации о пострадавших также обнародовано не было. По данным канала, ретро-катер «Эдвард», стилизованный под английский прогулочные суда, рассчитан на восемь пассажиров. Один час его аренды стоил 10-11 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Крыму достигла около семи тысяч гектаров. Он представлял угрозу для четырех сел, но их удалось уберечь, сказано в публикации. Отмечается, что с помощью двух вертолетов Ми-8, принадлежащих МЧС России, была сброшена 81 тонна воды в зону пожара. Помимо этого, на территории продолжаются работы по тушению.

До этого в Белогорском районе Крыма произошло возгорание сухой растительности между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации огня были привлечены более 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая два вертолета Ми-8. Ситуация осложнялась труднодоступной местностью, высокими температурами и сильным ветром.

