Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:43

В Крыму МЧС тушит крупный пожар с помощью вертолетов

В Белогорском районе Крыма ликвидируют пожар сухой растительности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белогорском районе Крыма пожарные ликвидируют крупное возгорание сухой растительности между Павловкой и Васильевкой, передает пресс-служба МЧС России. Для тушения задействованы более 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая два вертолета Ми-8.

В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают более 140 сотрудников и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета Ми-8 МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

Обстановка осложняется труднодоступной местностью, высокой температурой и сильным ветром. Для борьбы с огнем организован подвоз воды, проводится опашка двумя тракторами. Из-за сильного дыма ограничено движение транспорта в районе пожара. Пострадавших нет.

Позднее в пресс-службе уточнили, что пожар на площади 450 гектаров не распространился на населенные пункты благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников МЧС. Открытое горение удалось потушить.

Ранее в Ялтинском заповеднике начался пожар после удара молнии в дерево во время грозы. Возгорание заметили не сразу, так как дерево тлело изнутри, а к утру субботы огонь распространился на сухую лесную подстилку.

пожары
Крым
МЧС
авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии
В работе популярного ИИ произошел сбой
В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе
Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию
Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников
Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте
Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера
Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба
Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию
Психиатр раскрыла лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Змеиный охотник поймал семиметрового питона в центре мегаполиса
Россиянам дали советы, как защититься во время грозы
Психолог рассказала, как помочь женщине пережить послеродовое состояние
Без надоевших риса и огурца! Лучший салат из крабовых палочек
Бабье лето и тепло до +20? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
«Только выжигать»: депутат о фото сотрудницы суда Киева с нацистским флагом
«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью
Назван единственный способ выжить при отравлении контрафактным алкоголем
Стала известна судьба подозреваемой в ограблении почты на юге Москвы
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на задворках со смертельными травмами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.