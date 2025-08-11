В Крыму МЧС тушит крупный пожар с помощью вертолетов В Белогорском районе Крыма ликвидируют пожар сухой растительности

В Белогорском районе Крыма пожарные ликвидируют крупное возгорание сухой растительности между Павловкой и Васильевкой, передает пресс-служба МЧС России. Для тушения задействованы более 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая два вертолета Ми-8.

В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-спас» и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают более 140 сотрудников и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета Ми-8 МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

Обстановка осложняется труднодоступной местностью, высокой температурой и сильным ветром. Для борьбы с огнем организован подвоз воды, проводится опашка двумя тракторами. Из-за сильного дыма ограничено движение транспорта в районе пожара. Пострадавших нет.

Позднее в пресс-службе уточнили, что пожар на площади 450 гектаров не распространился на населенные пункты благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников МЧС. Открытое горение удалось потушить.

Ранее в Ялтинском заповеднике начался пожар после удара молнии в дерево во время грозы. Возгорание заметили не сразу, так как дерево тлело изнутри, а к утру субботы огонь распространился на сухую лесную подстилку.