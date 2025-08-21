Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 21:35

Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров

Площадь природного пожара в Крыму достигла около 7 тысяч гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Он представлял угрозу для четырех сел, но их удалось уберечь, сказано в публикации.

Огонь больше не угрожает Малиновке, Лучевому, Северному и Васильевке в Белогорском и Советском районах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью двух вертолетов Ми-8, принадлежащих МЧС России, была сброшена 81 тонна воды в зону пожара. Помимо этого, на территории продолжаются работы по тушению. Пожарные используют ранцевые огнетушители и хлопушки для локализации огня. Спецтехника проливает кромку пламени, чтобы предотвратить его распространение. В операции задействованы более 330 спасателей и 70 единиц специализированной техники.

Ранее в Белогорском районе Крыма произошло возгорание сухой растительности между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации огня были привлечены более 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая два вертолета Ми-8. Ситуация осложнялась труднодоступной местностью, высокими температурами и сильным ветром.

Крым
пожары
огонь
леса
