Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР

По факту пожара в частном доме в поселке Успенка в Луганской Народной Республике, при котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Как уточнили в ведомстве, речь идет о статье о причинении смерти по неосторожности.

По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказала Елена Марковская.

В ведомстве добавили, что на место трагедии прибыл замруководителя следственного управления, он уже возглавил работы. Следователи и криминалисты осмотрели место пожара, а также допросили очевидцев. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее появилась информация, что пожар в поселке Успенка в ЛНР унес жизни шести человек. Погибшими детьми оказались два мальчика 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела в процессе тушения возгорания.