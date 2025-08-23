Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 13:48

Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По факту пожара в частном доме в поселке Успенка в Луганской Народной Республике, при котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Как уточнили в ведомстве, речь идет о статье о причинении смерти по неосторожности.

По данному факту следственными органами СК России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — сказала Елена Марковская.

В ведомстве добавили, что на место трагедии прибыл замруководителя следственного управления, он уже возглавил работы. Следователи и криминалисты осмотрели место пожара, а также допросили очевидцев. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее появилась информация, что пожар в поселке Успенка в ЛНР унес жизни шести человек. Погибшими детьми оказались два мальчика 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела в процессе тушения возгорания.

ЛНР
пожары
огонь
возгорания
погибшие
дети
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.