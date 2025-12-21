Новый год-2026
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области

Полиция нашла пропавших в Самарской области детей, сообщили в ГУМВД России по региону. Отмечается, что противоправных действий в их отношении не совершалось.

Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что четверо несовершеннолетних не вернулись с прогулки в поселке Безенчук Самарской области. Среди них 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения.

До этого сообщалось, что спасатели нашли всех пропавших возле горы Ослянка туристов, их состояние удовлетворительное. 13 человек обнаружили в пяти километрах от турбазы в Пермском крае.

По данным управления Следственного комитета по Пермскому краю, к поискам пропавших туристов присоединились свыше 100 человек. Людей искали с помощью БПЛА, спецтранспорта и вертолета. Всего было привлечено 46 единиц техники. Обычно до горы туристы едут на снегоходах примерно два часа, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. Маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

