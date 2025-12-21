Полиция нашла пропавших детей из Самарской области

Полиция нашла пропавших в Самарской области детей, сообщили в ГУМВД России по региону. Отмечается, что противоправных действий в их отношении не совершалось.

Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что четверо несовершеннолетних не вернулись с прогулки в поселке Безенчук Самарской области. Среди них 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения.

