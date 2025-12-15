Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:46

Свыше 100 человек присоединились к поискам загадочно исчезнувших туристов

Свыше 100 спасателей и волонтеров ищут пропавших в Пермском крае туристов

Фото: t.me/su_skr59
К поискам туристов, пропавших на горе Ослянка в Пермском крае, присоединились свыше 100 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Людей ищут с помощью БПЛА, спецтранспорта и вертолета, всего привлечено 46 единиц техники.

Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники, — сообщили в СК.

В поисках принимают участие сотрудники МЧС, отряд «ЛизаАлерт» и «Отряд им. Ирины Бухановой», а также сотрудники полиции. Содействие оказывают волонтеры и местные жители. Площадь исследуемой территории составляет более 63 квадратных километров.

Туристы из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились в поездку 13 декабря. По сведениям журналистов, группа перестала выходить на связь во время подъема на гору Ослянку. С тех пор на турбазу вернулись лишь двое человек из 15.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту исчезновения туристической группы. Специалисты устанавливают точные причины, по которым пропавшие не вышли на связь и не вернулись на базу.

