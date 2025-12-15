В МЧС рассказали о состоянии найденных в Пермском крае туристов

В МЧС рассказали о состоянии найденных в Пермском крае туристов МЧС: найденные в Пермском крае туристы находятся в удовлетворительном состоянии

Спасатели нашли всех пропавших возле горы Ослянка более суток назад туристов, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе МЧС России. 13 человек обнаружили в пяти километрах от турбазы в Пермском крае.

Спасатели обнаружили всех туристов в пяти километрах от турбазы. Людей доставляют на базу, по предварительной информации, состояние удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Туристов начали искать 13 декабря. Среди пропавших есть как любители, так и опытные снегоходчики. Обычно до горы туристы едут на снегоходах примерно два часа, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком. Маршрут длиной 40 километров проходит в труднодоступной местности.

По данным управления Следственного комитета по Пермскому краю, к поискам пропавших туристов присоединились свыше 100 человек. Людей искали с помощью БПЛА, спецтранспорта и вертолета. Всего было привлечено 46 единиц техники.

Специалистам удалось установить место, где могла находиться пропавшая группа туристов. У них получилось отследить сигнал мобильных телефонов. Как оказалось, источник находился у реки Сухой.