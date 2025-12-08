ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:35

В Приамурье мужчина выжил после нескольких дней блуждания по тайге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Амурской области мужчина несколько дней блуждал по тайге в 40-градусный мороз, сообщает агентство Amur.life. По данным издания, 42-летний Юрий приехал в регион из Хабаровска в марте, намереваясь устроиться на заработки.

Мужчина 3 декабря отправился за покупками в поселок Экимчан, расположенный примерно в 70 километрах от места его работы. Обратно мужчина добрался на попутке лишь до вахтового поселка, после чего ему нужно было пройти еще около 10 километров пешком.

В тот вечер Юрий, который не взял с собой теплых перчаток, прошел около двух километров и случайно свернул на территорию золотодобывающего полигона. Продвигаясь по глубокому снегу и сильному морозу, он одолел еще примерно восемь километров, затем поднялся на сопку и долгое время блуждал.

Коллеги узнали об исчезновении мужчины 4 декабря. Сначала его пытались искать самостоятельно, в полицию обратились лишь на следующий день. Полицейские прошли по предполагаемому маршруту пропавшего и обнаружили две лежанки из снега, где ночевал Юрий. Вскоре правоохранители услышали крики.

Его первыми словами, когда он нас увидел, было: «Помогите подкурить сигарету». Он курить хотел, а подкурить не мог, потому что у него пальцы уже не сгибались. У него руки в прямом смысле все во льду были. Состояние было такое, что я сразу понял: если бы мы его не нашли 6 числа, еще одну ночь он бы уже не пережил, — отметил один из участников поисков.

Пострадавшего вынесли из леса на руках и доставили в районную больницу. 8 декабря пострадавшего перевезли в областную клиническую больницу санавиацией. Врачи диагностировали у мужчины обморожение рук и ног третей и четвертой степеней.

Ранее стало известно, что в Турции нашлась пропавшая россиянка и ее сын. Их обнаружили на сирийской границе в районе турецкого города Адана. По одной из версий, 32-летняя москвичка могла подпасть под влияние вербовщиков террористической организации и действовать в измененном состоянии.

