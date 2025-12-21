Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки

Четверо несовершеннолетних не вернулись с прогулки в поселке Безенчук Самарской области, сообщили в управлении МВД России по региону. Среди них 10-летний мальчик и девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения. Полицейские уже начали поиски пропавших детей, они составили и распространили ориентировку с приметами малолетних.

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые <...> не вернулись с прогулки, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска опрашивают очевидцев произошедшего и устанавливают круг общения пропавших. Кроме того, специалисты осматривают двора, улицы, подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

