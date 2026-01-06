Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 10:44

Пять человек пострадали в ДТП в Омской области

Столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Омск — Красноярка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Омской области произошло ДТП с участием двух автомобилей Opel и Nissan, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Виновницей аварии стала водительница Opel, выехавшая на встречку на трассе Омск — Красноярка.

В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров автомобиля Nissan, включая девочку, родившуюся в 2023 году. Причины ДТП выясняются.

Ранее на федеральной трассе в Ивановской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В аварии пострадали три человека. Сообщение об инциденте поступило спасателям около 16:20 по московскому времени. Происшествие случилось на 122-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма.

До этого в канун Нового года россиянин, находившийся на острове Флорес на Бали, попал в аварию на байке. В результате столкновения с деревом он получил серьезные травмы, включая кровоизлияние в мозг и переломы лицевых костей. Местным врачам не удалось оказать всю необходимую помощь, и пациента срочно перевезли в больницу на острове Купанг. Состояние мужчины критическое, для его лечения и реабилитации требуется дополнительная финансовая помощь.

