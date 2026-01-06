Пять человек пострадали в ДТП в Омской области

Столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Омск — Красноярка

В Омской области произошло ДТП с участием двух автомобилей Opel и Nissan, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Виновницей аварии стала водительница Opel, выехавшая на встречку на трассе Омск — Красноярка.

В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров автомобиля Nissan, включая девочку, родившуюся в 2023 году. Причины ДТП выясняются.

