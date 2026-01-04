Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне Пять человек пострадали при взрыве бытового газа в Чечне

В городе Шали Чеченской Республики прогремел взрыв бытового газа в частном жилом доме, передает РЕН ТВ. Пострадали три взрослых и двое детей.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Грозного. Информация об их состоянии пока не поступала.

Ранее в жилом доме города Первоуральска Свердловской области произошел взрыв газа, после которого загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарным удалось спасти двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. На месте происшествия работали 15 сотрудников экстренных служб и было задействовано шесть единиц техники.

По предварительным данным, инцидент не связан с криминалом. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что ЧП, вероятно, произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

До этого в Киеве взорвался автомобиль военнослужащего. Взрыв произошел, когда военный открыл багажник, предположительно, из-за заранее заложенной бомбы. Мужчина получил осколочные ранения и госпитализирован. Инцидент классифицирован как теракт.