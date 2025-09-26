Появились страшные подробности гибели одной из жертв суррогата в Ленобласти Один из погибших из-за суррогата в Ленобласти успел сказать жене, что умирает

Жена погибшего после употребления суррогатного самогона в Ленобласти 54-летнего Юрия С. сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает, передает Telegram-канал Baza. Женщина не поняла, что он имеет в виду. После этого Юрий потерял сознание. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти мужчину и лишь констатировала смерть.

До этого в Сети появились фотографии с домашнего производства суррогата в Сланцах. На опубликованных пресс-службой прокуратуры Ленинградской области кадрах видны канистры рядом с обувью и куртками домочадцев, а также пустые чекушки в мешке.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу о массовом отравлении сидром «Мистер Сидр» останутся в следственном изоляторе до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну. Суррогатный сидр стал причиной отравления 116 человек, 50 из которых погибли.