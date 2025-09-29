Число летальных случаев отравления алкоголем снова выросло в Ленобласти

В Ленинградской области от отравления суррогатным алкоголем погибли 33 человека, сообщает Telegram-канал «112». Один пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии в больнице.

По данным канала, новые случаи продолжают фиксироваться в разных районах области.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Позже стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. Жена одного погибшего после употребления суррогатного самогона сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

По делу о суррогатном алкоголе заключены под стражу шесть человек. В СК России уточнили, что впереди задержание еще троих граждан, имеющих отношение к ситуации.

Родственница одного из отравившихся алкоголем жителя Сланцев нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».