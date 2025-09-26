Названа предварительная причина гибели восьми человек в Ленобласти Mash: причиной гибели людей в Ленобласти мог стать грязный самогонный аппарат

Причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат, сообщил Telegram-канал Mash. Там уточнили, что в результате произошедшего умерли восемь человек.

Как отметил канал, в трубках аппарата скопился метиловый спирт. Он мог попасть в напиток, который стал опасным для употребления.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах.

Позднее стало известно, что 60-летняя Ольга С., которая работает учителем-дефектологом в детском саду в Сланцах, поставляла суррогатный алкоголь в Гостицы. Ее партнером по делу стал 78-летний Николай Б., который продавал суррогат по всей деревне. В его квартире обнаружены пластиковые канистры объемом до 10 литров.

До этого суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр». Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек.