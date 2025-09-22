«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:23

Суд вынес приговор фигурантам дела об отравлении «Мистером Сидром»

Поставщик спирта для «Мистера Сидра» Айрапетян получил восемь лет колонии

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Суд в Самаре приговорил к восьми годам колонии Артема Айрапетяна, который поставлял спирт для напитка «Мистер Сидр», сообщает ТАСС. Виновного в изготовлении алкоголя Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии. В результате отравления напитком погибли 50 человек.

Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказал судья.

По версии следствия, Айрапетян приобрел метиловый спирт и передал его Гусейнову, который использовал опасную жидкость при производстве алкогольного напитка. Следствие считает, что Айрапетян хотел ускорить процесс брожения.

О череде смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» стало известно в начале июня 2023 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне произошедшего поручил правительству снять мораторий на плановые проверки для алкогольного бизнеса. Между тем прокурор в ходе прений запрашивал почти по 10 лет колонии для Айрапетяна и Гусейнова.

Мистер Сидр
отравления
приговоры
суды
