Шесть человек арестовали по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

Шесть человек заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, сообщает СК России. Уточняется, что впереди задержание еще троих граждан, имеющих отношение к ситуации.

В отношении шестерых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие также будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще трем фигурантам, — отметили в ведомстве.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Ранее сообщалось, что задержанный за продажу суррогата 78-летний пенсионер Николай Бойцов раньше был судим за незаконный оборот алкоголя. Мужчину пытались привлечь к ответственности, но тот не явился на заседание по делу, поскольку отравился собственным товаром.

Родственница одного из отравившихся алкоголем жителя Сланцев нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».