03 октября 2025 в 10:52

В Ленинградской области зафиксированы новые смерти из-за метанола

Число жертв отравления суррогатом в Ленобласти достигло 41

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 41, сообщает Telegram-канал Baza. За последние дни зафиксированы еще восемь смертей, связанных с метанолом.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Ранее стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат. Жена одного погибшего после употребления суррогатного самогона сообщила, что супруг приполз домой на коленях в ночь с 24 на 25 сентября в очень плохом состоянии и успел сказать ей, что умирает.

Недавно стало известно, что в Ленинградской области арестовали 11-го человека, причастного к массовому отравлению суррогатным алкоголем. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя региона. По данным следствия, он вместе с другими лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранившуюся на складе временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района, а затем распространял ее в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти.

суррогат
алкоголь
отравления алкоголем
Ленобласть
