01 октября 2025 в 14:14

Арестован 11-й фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Ленобласти

Фото: t.me/prok_lenobl

Арестован 11-й причастный к массовому отравлению в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По последним данным, в результате употребления суррогатной продукции погибли 38 человек.

Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, он совместно с другими незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Алкоголь был распространен на территории Сланцевского и Волосовского районов.

Еще одна подозреваемая — 60-летняя Ольга С., которая работает учителем-дефектологом в детском саду в Сланцах. По версии следствия, она поставляла суррогатный алкоголь в Гостицы.

Тем временем фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, что причиной отравления екатеринбургских школьников мог стать предтренировочный комплекс, содержащий постороннее химическое вещество. Употребление спортивных добавок несовершеннолетними является крайне нежелательным.

суррогат
происшествия
алкоголь
уголовные дела
