01 октября 2025 в 13:15

Стало известно, почему употребившие добавки школьники оказались в больнице

Тренер Литовченко: екатеринбургских детей мог отравить порошок с химвеществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной отравления екатеринбургских школьников мог стать предтренировочный комплекс, содержащий постороннее химическое вещество, заявил NEWS.ru основатель студии Fitlit фитнес-тренер Сергей Литовченко. Он пояснил, что сами по себе такие добавки не являются опасными, но их неправильное хранение или смешивание с другими препаратами может привести к негативным последствиям.

Предтрен — это специальная добавка, предназначенная для повышения эффективности тренировок. Она содержит набор активных веществ, которые стимулируют приток энергии, улучшают концентрацию и выносливость. Сами по себе предтреники неопасны, но если их неправильно хранить, конечно, это может повлиять на здоровье. [В случае с екатеринбургскими школьниками] есть вероятность, что предтреник мог смешаться с каким-то другим химическим веществом или препаратом, поэтому детям стало плохо, — пояснил Литовченко.

По его словам, употребление спортивных добавок несовершеннолетними является крайне нежелательным. Тренер добавил, что даже после 18 лет принимать подобные комплексы следует только под строгим контролем специалиста, который сможет корректно рассчитать дозировку.

Подросткам до 18 лет нежелательно употреблять какие-то добавки. Им требуется обычная сбалансированная еда. Специальные добавки можно использовать после 18 лет, когда организм сформировался, и исключительно под присмотром тренера, который правильно составит дозировку. Стоит отметить, что даже при неправильном употреблении они не могут привести к летальному исходу, — резюмировал Литовченко.

Ранее ученица лицея № 159 в Екатеринбурге пожаловалась на плохое самочувствие после инцидента с порошком в школьной раздевалке. Лицеистка рассказала, что несколько человек из ее класса были госпитализированы с симптомами отравления. По словам ученицы, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

