06 декабря 2025 в 08:13

Раскрыто, какая добавка в икре должна насторожить покупателя

В Роспотребнадзоре призвали не покупать красную икру с добавкой Е 239

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Икру с пищевой добавкой Е 239 не стоит покупать, так как соответствующий консервант находится под запретом из-за выделения токсичных веществ, передает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, также не стоит покупать икру на рынках или у частных лиц.

Икра лососевых рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга и форель, представляет собой ценный продукт питания. Она богата полиненасыщенными жирными кислотами, легко усваиваемыми белками, а также йодом, кальцием, фосфором, железом и витаминами A, D, E и группы B, включая фолиевую кислоту, — сказано в сообщении.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что стоимость набора продуктов, которые обычно покупают для новогоднего стола, выросла на 12%. Однако, по словам эксперта, красная икра и мандарины стали дешевле.

Также глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры. По его словам, потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».

