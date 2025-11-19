Диетолог предупредила о побочных эффектах приема хлорофилла Диетолог Соломатина: хлорофилл может вызвать аллергию и нарушения ЖКТ

Прием хлорофилла может вызвать нарушения работы ЖКТ, аллергические реакции и вызвать дисбаланс микрофлоры кишечника, рассказала LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что он является популярной пищевой добавкой и даже применяется в медицине.

В случае сильного окислительного стресса, вызванного заболеваниями, тяжелыми стрессами или неправильным питанием, можно принимать курс качественной добавки с хлорофиллом для ускорения восстановления организма. Впрочем, не рекомендуется постоянно, в больших дозировках и длительно его использовать без консультации врача, — рассказала Соломатина.

Диетолог уточнила, что последние исследования показывают перспективные результаты. По ее словам, ученые отметили результативность хлорофилла при профилактике деменции и заживлении роста жировой ткани.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что прием биологически активных добавок для похудения может привести к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, для снижения веса необходимы дисциплина и сила воли, а не медикаментозные средства.