19 ноября 2025 в 10:30

Диетолог предупредила о побочных эффектах приема хлорофилла

Диетолог Соломатина: хлорофилл может вызвать аллергию и нарушения ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прием хлорофилла может вызвать нарушения работы ЖКТ, аллергические реакции и вызвать дисбаланс микрофлоры кишечника, рассказала LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что он является популярной пищевой добавкой и даже применяется в медицине.

В случае сильного окислительного стресса, вызванного заболеваниями, тяжелыми стрессами или неправильным питанием, можно принимать курс качественной добавки с хлорофиллом для ускорения восстановления организма. Впрочем, не рекомендуется постоянно, в больших дозировках и длительно его использовать без консультации врача, — рассказала Соломатина.

Диетолог уточнила, что последние исследования показывают перспективные результаты. По ее словам, ученые отметили результативность хлорофилла при профилактике деменции и заживлении роста жировой ткани.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что прием биологически активных добавок для похудения может привести к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, для снижения веса необходимы дисциплина и сила воли, а не медикаментозные средства.

Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Опасные витамины: эти добавки нельзя принимать без предварительных анализов
Грузинский соус сацебели на зиму. Добавляю ко всему, что можно, — вкусно к мясу, курице и шашлыку
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

