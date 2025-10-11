Опасные витамины: эти добавки нельзя принимать без предварительных анализов

Некоторые витамины и минералы при бесконтрольном приеме могут причинить серьезный вред организму. Самолечение без предварительной диагностики часто приводит к противоположным результатам. Особую осторожность следует проявлять с жирорастворимыми витаминами, способными накапливаться в тканях.

Витамин D при превышении дозировки вызывает гиперкальциемию с поражением почек и сердечно-сосудистой системы. Железо назначается исключительно при подтвержденном дефиците, поскольку его избыток повреждает печень и усиливает окислительный стресс. Витамин А в высоких дозах обладает тератогенным действием и токсичен для печени. Цинк при длительном приеме нарушает усвоение меди и вызывает неврологические расстройства. Селен в избытке приводит к ломкости ногтей, выпадению волос и повреждению нервной системы. Витамин В6 при продолжительном применении в высоких дозах вызывает сенсорную нейропатию. Йод без предварительного исследования функции щитовидной железы может спровоцировать аутоиммунные реакции.

