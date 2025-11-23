Стало известно, насколько подорожал набор продуктов для новогоднего стола Эксперт Богданов: продукты для новогоднего стола за год подорожали на 12%

Стоимость набора продуктов, которые обычно покупают россияне для новогоднего стола, выросли на 12%, рассказал «РГ» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Однако, по словам эксперта, красная икра и мандарины стали дешевле.

Богданов отметил, что в этом году мандарины можно приобрести по минимальным ценам от 100 до 110 рублей за кг. Это примерно на 25% дешевле, чем в прошлом году. Также снизилась стоимость красной икры: горбуша подешевела на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Минимальная цена бутылки отечественного игристого вина (0,75 мл) осталась на уровне 2024 года — от 239,99 рублей. Дагестанское вино можно найти от 350–400 рублей, вина Тамани и некоторых крымских производителей — от 450–500 рублей.

Куриные яйца подешевели на 24,5%, картофель — на 17,3%, свекла — на 15,7% из-за роста производства. Однако сезонная индексация цен на овощи для салатов идет медленнее, чем в прошлом году. Некоторые продукты подорожали сильнее: сельдь — на 19,9%, сыры — на 19,6%, слабосоленая рыба — на 16,8% из-за увеличения издержек производства.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом ожидается повышение цен на колбасу и колбасные изделия на 5–10%. Эксперты отмечают устойчивый рост цен на продукты мясопереработки в течение 2025 года на фоне общей продовольственной инфляции. На увеличение стоимости повлияло несколько факторов: от цены на сырье до тарифов и логистических издержек.