26 сентября 2025 в 11:34

Производство «самогона-убийцы» из Ленобласти попало на фото

Прокуратура показала производство убившего 19 человек самогона

Фото: t.me/prok_lenobl

В Сети появились фотографии с домашнего производства суррогата в Сланцах в Ленобласти. На опубликованных пресс-службой прокуратуры Ленинградской области кадрах канистры рядом с обувью и куртками домочадцев, а также ждущие своей очереди пустые бутылки в мешке.

При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Также стало известно, что причиной массового отравления суррогатом в Ленинградской области мог стать грязный самогонный аппарат.

До этого адвокат Вадим Багатурия сообщил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, потерпевшие также могут потребовать компенсацию морального вреда.

Ленинградская область
суррогат
отравления
Сланцы
