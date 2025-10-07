Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось Число погибших от метилового спирта в Ленинградской области достигло 45

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области возросло до 45 человек, сообщает пресс-служба СК РФ. Одновременно следователи задержали в Москве еще двух подозреваемых из числа руководства и бенефициаров компании, хранившей опасную продукцию в Тосненском районе.

Задержанные проходят по уголовному делу о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем смерть двух и более лиц. Следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу. Параллельно устанавливаются все каналы поставок смертоносного алкоголя и изымается его остатки из оборота.

Массовое отравление произошло в городе Сланцы и деревне Гостицы, позднее жертвами стали жители ряда других районов региона. По данным регионального комитета по здравоохранению, причиной трагедии стало употребление метанола. Вещество внешне и по запаху похоже на этиловый спирт, но является сильным ядом и при употреблении вызывает смертельное поражение организма.

Ранее первый пострадавший от суррогатного алкоголя из Ленобласти был выявлен в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что мужчина на тот момент находился в больнице. Других случаев отравлений самогоном в городе пока не зафиксировано.