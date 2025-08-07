Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя в Сочи признала вину

Адлерский районный суд города Сочи арестовал 30-летнюю местную жительницу по делу о продаже смертельной чачи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В суде она признала свою вину.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток — до 4.10.2025 включительно, — сказано в публикации.

По версии следствия, женщина совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что напиток кустарного производства был изготовлен неустановленными лицами и не соответствует требованиям безопасности.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

В аналогичной ситуации по делу об отравлении «Мистером Сидром» различные соучастники преступления получили в среднем по шесть лет колонии, добавил он. По его словам, потерпевшие также могут потребовать компенсацию морального вреда.