Раскрыто число погибших после употребления контрафактной чачи на Кубани Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем на Кубани

По меньшей мере 10 человек погибли в результате отравления контрафактной чачей, купленной на рынке в поселке Сириус, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края со ссылкой на оглашенные следствием данные. Двух фигуранток уголовного дела заключили под стражу.

В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительной информации, <…> от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Сочи арестовал двух обвиняемых по уголовному делу об отравлении алкоголем на Кубани. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну.