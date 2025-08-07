Встреча Путина и Трампа: где и когда пройдет, закончится ли СВО, инсайды

Встреча Путина и Трампа: где и когда пройдет, закончится ли СВО, инсайды

В Кремле объявили, что место проведения встречи президентов России и США уже согласовано. Где и когда могут состояться переговоры, будет ли на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа Владимир Зеленский, закончится ли на этом СВО, что известно о подготовке?

Когда будут переговоры Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа должна состояться в ближайшие дни.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — рассказал Ушаков.

Он объявил, что следующая неделя «обозначена как ориентир» по срокам встречи двух лидеров. Сколько дней займет подготовка к переговорам, «пока трудно сказать».

Ушаков отметил, что в ходе вчерашнего визита спецпосланник президента США Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — отметили в Кремле.

Где будет проходить встреча Путина и Трампа, инсайды

Ушаков объявил, что место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано, его назовут позже.

«Основная интрига встречи Трампа и Путина — это место. Борьба за право принимать Первых развернулась нешуточная», — отмечает Telegram-канал Condottiero.

Выдвигают различные версии о том, где может проходить встреча президентов России и США.

«Сегодня, например, Путин примет в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайяна. ОАЭ — это одна из очень немногих стран, которая подходит как нейтральное поле для встречи Путина и Трампа», — отмечает блогер Олег Царев.

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

«Это будет либо Турция, либо одна из монархий Персидского залива — Саудовская Аравия или ОАЭ. Европа под переговорную площадку давно не подходит, тем более что сам Трамп хотел переговоров без участия Европы», — отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» также указывает на Эмираты.

«Все наши источники предполагают, что место возможной встречи Путина и Трампа — это ОАЭ. Все наши источники указывают, что ОАЭ имеют больше шансов, чем Турция, хотя Эрдоган также очень хочет провести эту историческую встречу у себя, чтобы вписать себя в мировую историю. Мир на Украине снова близок. Этого хотят миллионы украинцев, которые устали от войны», — пишет «Легитимный».

Есть и другие мнения.

«Встреча Путина с Трампом совсем скоро, началась подготовка (мы ранее писали, что подготовка началась давно, место встречи — Анталья, освежим прогноз). Но главное что? Не назначать на 19 августа», — заявил Telegram-канал Win/Win.

Реакции на встречу Путина и Трампа, что говорят в Сети

Российский рынок акций ускорил рост на фоне новостей о том, что встреча Путина и Трампа согласована. Индексы РТС и МосБиржи взлетели более чем на 4%, причем второй поднялся к 2890 пунктам — уровню двухмесячной давности.

Блогеры в соцсетях надеются, что от прямых переговоров президентов будет толк.

«Трамп надеется, что Путин назовет его умным или сделает еще какой-нибудь комплимент. И Трамп будет подавать эту встречу вне зависимости от ее реальных итогов как „большую красивую сделку вечного мира в Европе — по крайней мере на 1000 лет“», — пишет Telegram-канал «Небожена».

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что у Белого дома теперь есть «конкретные требования» от России.

«Впервые у нас есть конкретные примеры того, что требует Россия для завершения конфликта. Теперь мы должны свести две стороны (Россию и Украину) достаточно близко, чтобы Трамп мог сыграть свою роль и окончательно закрыть эту сделку», — заявил Рубио в эфире Fox News.

Читайте также:

Встреча Путина и Уиткоффа 6 августа: что обсуждали, инсайды, итоги

Под ударом Крым, Афипский НПЗ, поезда: как ВСУ атакуют Россию 7 августа

«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно