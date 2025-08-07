Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:01

Под ударом Крым, Афипский НПЗ, поезда: как ВСУ атакуют Россию 7 августа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ 7 августа вновь нанесли удар по НПЗ в России. Что известно об атаках БПЛА в ночь на 7 августа, где были взрывы, жертвы и пожары, что с Крымским мостом?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 7 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА самолетного типа.

«31 [БПЛА перехвачен и уничтожен] над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — над территорией Ростовской области, девять — над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — сообщила пресс-служба МО РФ.

Что известно об атаке на Крым утром 7 августа, жертвы

Telegram-канал «Герань Цветущая» пишет, что за ночь ПВО сбила над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей более 40 БПЛА, а также около 10 морских беспилотников (БЭК).

Утром 7 августа в Крыму и Херсонской области вновь была объявлена воздушная тревога. Сообщается о перехвате над Крымом не менее девяти крылатых ракет типа Storm Shadow, поставленных ВСУ европейскими странами.

«Атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей. На земле последствий нет. Ракетная опасность еще сохраняется», — пишет Telegram-канал SHOT.

Крылатая ракета Storm Shadow Крылатая ракета Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 08:31 Telegram-канал оперативной информации сообщил, что Крымский мост перекрыт. Движение возобновилось в 09:47. По данным на 10 утра, в очередях на мост с обеих сторон стоит почти 3,5 тысячи автомобилей, время ожидания — более трех часов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как атаковали НПЗ в Афипском 7 августа

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после падения обломков БПЛА загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата на Афипском НПЗ. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. Возгорание удалось быстро локализовать и полностью потушить к 08:21.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев не упоминал о пожаре на Афипском НПЗ, сообщая о последствиях налета БПЛА. Он рассказал о мелких пожарах, вспыхнувших после падения обломков БПЛА в станицах Новомышастовская и Полтавская, а также в поселке Заречный.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали. Также небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали. Обошлось без пострадавших. В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет», — объявил Кондратьев.

В прошлый раз украинские БПЛА атаковали НПЗ в России 2 августа. Под удар попали нефтеперерабатывающие производства в Новокуйбышевске (Самарская область) и Рязани.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки БПЛА 7 августа, что с поездами РЖД

Северо-Кавказская железная дорога сообщила в Telegram, что после атак БПЛА задерживаются семь поездов в Крым и четыре — с полуострова.

«Сегодня в 05:12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская — Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал. На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге. Время задержки составляет до трех часов», — объявили в Telegram-канале «Телеграмма СКЖД».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на ж/д станции Суровикино.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», — объявил глава региона.

Атаки БПЛА были отражены в двух районах Ростовской области. В Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в деревне Семеново, ранен мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ранения получили 10 мирных жителей, в том числе четыре подростка.

ВСУ вновь обстреляли промзону Энергодара в Запорожской области. Под удар попали транспортный цех и типография ЗАЭС. Один мирный житель погиб, сообщил блогер Олег Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

атаки ВСУ
БПЛА
Крым
Афипский НПЗ
новости
пожары
Валентин Меликов
В. Меликов
