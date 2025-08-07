Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 09:22

Семь поездов задерживаются на юге России после атаки ВСУ

Семь поездов задерживаются в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семь поездов задерживаются в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента пострадавших нет.

На данный момент в пути следования задерживаются семь пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов временно организовано на тепловозной тяге. В целом время задержки не превышает трех часов.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе сбиты четыре беспилотника ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31. Также БПЛА уничтожили в Крыму, в Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

