Системы ПВО сбили более 80 беспилотников ВСУ в регионах России Минобороны РФ: системы ПВО сбили 82 беспилотника ВСУ в российских регионах

Системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31. Также БПЛА уничтожили в Крыму, в Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областях, а также в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины.

Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было полностью перекрыто. Прогулки в этой зоне также были запрещены.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ночью средствами ПВО на подступах к Белгородской области было перехвачено и уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Инцидент произошел 6 августа около 22:30 по московскому времени.