Силы ПВО сбили два украинских дрона над одним из российских регионов

В ночное время средствами противовоздушной обороны на подступах к Белгородской области было перехвачено и уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, инцидент произошел 6 августа около 22:30 по московскому времени.

Около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, своевременно обнаруживая и нейтрализуя воздушные цели. Министерство обороны подчеркивает, что все попытки проникновения украинских БПЛА на территорию России пресекаются в штатном режиме.

На месте возможных падений обломков организовано дежурство аварийно-спасательных служб. Ситуация в регионе находится под контролем российских военных.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО и РЭБ в течение дня сбили и подавили три украинских беспилотника на территории Смоленской области. Глава региона Василий Анохин указал, что в результате атаки ВСУ обошлось без жертв и пострадавших.