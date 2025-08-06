Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские силы ПВО и РЭБ в течение дня сбили и подавили три украинских беспилотника на территории Смоленской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин. По его словам, в результате атаки ВСУ обошлось без жертв и пострадавших.

В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в случае угрозы атаки БПЛА следует избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать на фото и видео действия сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков дронов подходить к ним нельзя, добавил Анохин.

Ранее в городе Сватово Луганской Народной Республики был зафиксирован удар украинского беспилотника по автомобилю с мирными жителями. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, в результате инцидента погиб один человек, двое получили ранения различной степени тяжести.

До этого стало известно, что почти 200 человек остались без света из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки украинских БПЛА в Ростовской области. Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Золотаревка.

